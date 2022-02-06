بالأرقام .. كل ما تريد معرفته عن معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

كتبت - مروة الغول

يشهد المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل تحقيق معدلات تنفيذ هائلة، فى كافة أنحاء الجمهورية، وفيما يلى أهم معدلات ونسب التقدم فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة وكانت كالتالي.

1 - توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 13 مليون وحدة سكنية على مستوى كافة محافظات مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يناير 2022.

2 - تحقيق وفرا يقدر بحوالى 234 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً .

3 - وضع خطة طموحة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال العام الحالى 2021/2022 وجارى تنفيذها وفقاً للمخطط .

4 - توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 34 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام الحالى ، بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق على مستوى الجمهورية.

5 - تم الانتهاء من تركيب حوالي 835 ألف عداد مسبق الدفع فى إطار خطة الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة.

6 - توصيل الغاز الطبيعي لـ 98 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة " وجارى تنفيذ الشبكات الارضية لـ 100 قرية وتنفيذ أعمال المسح الميدانى والرفع المساحى لـ 142 قرية .

يذكر أنه خلال عام 2021 قد تم تحقيق عدد من الإنجازات المتعلقة بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث توصيل الغاز إلى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال العام يعادل استهلاكها حوالى 21 مليون أسطوانة بوتاجاز تم إحلالها، الأمر الذى يسهم فى خفض الدعم الموجه للبوتاجاز، ويزيد إجمالى عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة الحضارية.