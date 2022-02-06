باحثون يكتشفون تحور الفيروس المسبب للإيدز لنوع أكثر عدوى فى هولندا

كتبت فاطمة خليل

اكتشف الباحثون نوعًا مختلفًا من فيروس نقص المناعة البشرية وهو أكثر عدوى وأكثر خطورة منتشرًا في هولندا، حيث قد يتطور هذا الفيروس إلى الإيدز أسرع مرتين من الإصدارات السابقة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وينتشر هذا النوع شديد العدوانية والمعدي من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) في هولندا منذ عقود ، وقد حدده الباحثون أخيرًا.

ومثل فيروس كورونا ، تحور الفيروس المسبب لمرض الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب) إلى عدد كبير من المتغيرات - بعضها أكثر خطورة من البعض الآخر لكن يبدو أن المتغير المكتشف حديثًا ، المسمى VB ، يتقدم بنحو ضعف سرعة السلالات وثيقة الصلة.

وكتب باحثون في دورية Science أن الأفراد المصابين بمتغير VB من المرجح أن يصابوا بمرض الإيدز في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات بعد التشخيص إذا لم يتلقوا العلاج، بدلاً من التقدم المعتاد من ست إلى سبع سنوات.

تهاجم جميع أنواع فيروس نقص المناعة البشرية جهاز المناعة بطريقة مماثلة، حيث يلتصق الفيروس بخلايا CD4 (المعروفة أيضًا باسم الخلايا التائية) ، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تقود الشحنة ضد العدوى ، وتتسبب في انتفاخها وانفجارها.

وجد الباحثون أن متغير VB يفجر تلك الخلايا بسرعة مضاعفة، مما يؤدي إلى انخفاض أسرع في وظيفة المناعة. بمجرد أن ينخفض ​​تعداد CD4 إلى ما دون مستوى معين ، يعتبر هذا الشخص يعاني من نقص المناعة مع الإيدز وبالتالي يكون عرضة للعدوى التي تهدد الحياة.

أثناء العمل في مشروع BEEHIVE - وهي مبادرة لفهم كيف تطور فيروس نقص المناعة البشرية وما زال يتطور - لاحظ الباحثون أن 17 فردًا كانت لديهم أحمال فيروسية عالية بشكل خاص في وقت مبكر من الإصابة وكان خمسة عشر من هؤلاء الأفراد من هولندا ، والاثنان الآخران من سويسرا وبلجيكا.

بعد دراسة 92 شخصًا آخرين مصابين بمتغير VB ، قرر الباحثون أن الحمل الفيروسي يميل إلى أن يكون أعلى بثلاث أو أربع مرات من عدوى فيروس العوز المناعي البشري النموذجية.

وقال المؤلف الرئيسي كريس وايمانت إن المزيد من الفيروسات في الجسم يعني أن المضيف أكثر عدوى للآخرين.

ولا تزال الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المستخدمة في علاج فيروس نقص المناعة البشرية تعمل على وقف انتقال وتطور متغير VB. إذا تم تناول الدواء باستمرار ، يمكن أن يخفض الحمل الفيروسي إلى مستوى لا يمكن اكتشافه ، لذلك يمكن للعديد من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أن يعيشوا حياة طبيعية وصحية.