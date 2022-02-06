اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 09:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان:استعدادات جارية لطرح لقاح فيروس كورونا للأطفال

الأحد، 06 فبراير 2022 08:14 م
اليابان:استعدادات جارية لطرح لقاح فيروس كورونا للأطفال لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت اليابان أن البلديات تسعى لإنشاء مواقع تطعيم جماعية لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في شهر مارس القادم.
 
وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن البلديات اليابانية تسعى لإنشاء مواقع التطعيم بالإضافة إلى التطعيم في المستشفيات، إذ يحرص المسؤولون على عدم الخلط بين لقاحات الأطفال وتلك الخاصة بالبالغين ، حيث تختلف لقاحات الأطفال الصغار عن تلك المخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.

لقاح كورونا

اليابان

كورونا فى اليابان

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة