اليابان:استعدادات جارية لطرح لقاح فيروس كورونا للأطفال

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أعلنت اليابان أن البلديات تسعى لإنشاء مواقع تطعيم جماعية لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، ومن المقرر أن تبدأ حملة التطعيم في شهر مارس القادم.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية -على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن البلديات اليابانية تسعى لإنشاء مواقع التطعيم بالإضافة إلى التطعيم في المستشفيات، إذ يحرص المسؤولون على عدم الخلط بين لقاحات الأطفال وتلك الخاصة بالبالغين ، حيث تختلف لقاحات الأطفال الصغار عن تلك المخصصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر.