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أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم /السبت/، تسجيل 2067 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى مليون و146 ألفاً و41 حالة .

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التي جرت ، عقب إجراء 14 ألفاً و981 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ عشرة ملايين و710 الآف و139 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 35 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 15 ألفاً و575 ، كما تم تسجيل 3987 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و99 ألفا و675 .

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 17333 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 4719380 شخصا، وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح ضد كورونا 24676228 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23103194 شخصا حتى اليوم.



وأضاف البيان أن 1272 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن 1622 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.