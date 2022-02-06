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المجلس الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفى عبدالقادر محمد

الأحد، 06 فبراير 2022 03:08 م
المجلس الأعلى للإعلام ينعى الكاتب الصحفى عبدالقادر محمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
كتب محمد السيد

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نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي عبدالقادر محمد مدير تحرير جريدة الأخبار، الذي وافته المنية صباح اليوم.
 
وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نعى من قبل الكاتب الصحفي عبدالحكيم الأسواني مدير تحرير جريدة المصري اليوم، الذي وافته المنية الأحد الماضى،وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة المصري اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
 

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