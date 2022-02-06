اليوم السابع
Ads
الأحد، 06 فبراير 2022 09:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اللاعب المغربى عبد الرزاق حمد الله يواسى أسرة الطفل ريان بمنزل مجهز بالكامل

الأحد، 06 فبراير 2022 08:56 م
اللاعب المغربى عبد الرزاق حمد الله يواسى أسرة الطفل ريان بمنزل مجهز بالكامل أسرة الطفل ريان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر اللاعب الدولى المغربى عبد الرزاق حمد الله، عن عزمه تقديم منزل مجهز بالكامل إلى أسرة الطفل ريان، الذي فارق الحياة وسط بئر بدوار أجران، فى جماعة تمروت التابعة لإقليم شفشاون، وفق ما أعلن عنه عبر حسابه الرسمى بموقع “أنستجرام” للتواصل الاجتماعى.
 
وأضاف حمد الله ضمن المنشور: “لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا، خطفت قلوبنا نحن المغاربة، وكل العرب والمسلمين والعالم أجمع (..) لكن؛ قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء، إلى جنة الفردوس الأعلى”.
 
ونعى اللاعب المغربي البارز في كرة القدم وفاة الصغير ريان، كما توجه بأحر التعازي لأفراد عائلته، سائلا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.
 
وتابع حمد الله: “قررت بإسمي وباسم عائلتي، و بإسم كل المغاربة والمسلمين، أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل، و نسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين”.
 
واعتبر اللاعب المحترف في الدوري السعودي أن “هذه الهبة مساعدة من أخ إلى إخوته”، داعيا جميع الرياضيين والمسؤولين والمغنيين إلى مساعدة أسرة الطفل ريان في هذه المحنة.

أسرة الطفل ريان

ريان

وفاة الطفل ريان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يسلط الضوء على وفاة الطفل ريان.. حالة من الحزن الكبير يعيشه العالم بأجمعه الغربى والعربى.. منى عبد الغنى: صدمنا جميعا من الخبر وأطفال كثيرون يحتاجون أن نساندهم

الأحد، 06 فبراير 2022 08:00 م

الكلام فى التريند على إيه؟.. مصر والسنغال لقاء مرتقب فى نهائى أمم أفريقيا بالكاميرون.. الأهلى الأكثر تداولا استعدادا للقاء بالميراس البرازيلي بكأس العالم للأندية.. وحزن عربى ودولى بعد وفاة الطفل ريان

الأحد، 06 فبراير 2022 06:10 م

موقع مغربى: جنازة الطفل ريان غدا الإثنين بعد صلاة الظهر

الأحد، 06 فبراير 2022 05:26 م

صحف مغربية: ترتيبات لاستقبال الملك محمد السادس لوالدي الطفل ريان

الأحد، 06 فبراير 2022 05:24 م

صاحب أول جرافيتى بمصر على روح الطفل ريان: استغرقت 5 ساعات فى العمل.. فيديو

الأحد، 06 فبراير 2022 03:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة