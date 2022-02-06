اللاعب المغربى عبد الرزاق حمد الله يواسى أسرة الطفل ريان بمنزل مجهز بالكامل

عبر اللاعب الدولى المغربى عبد الرزاق حمد الله، عن عزمه تقديم منزل مجهز بالكامل إلى أسرة الطفل ريان، الذي فارق الحياة وسط بئر بدوار أجران، فى جماعة تمروت التابعة لإقليم شفشاون، وفق ما أعلن عنه عبر حسابه الرسمى بموقع “أنستجرام” للتواصل الاجتماعى.
وأضاف حمد الله ضمن المنشور: “لقد مررنا بخمسة أيام قاسية جدا، خطفت قلوبنا نحن المغاربة، وكل العرب والمسلمين والعالم أجمع (..) لكن؛ قدر الله أن تخرج تلك الروح من البئر إلى عنان السماء، إلى جنة الفردوس الأعلى”.
ونعى اللاعب المغربي البارز في كرة القدم وفاة الصغير ريان، كما توجه بأحر التعازي لأفراد عائلته، سائلا الله أن يرزقهم الصبر والسلوان.
وتابع حمد الله: “قررت بإسمي وباسم عائلتي، و بإسم كل المغاربة والمسلمين، أن أساعد وأدخل القليل من الفرحة على عائلة ريان، والديه و إخوته، وأهديهم منزلا مجهزا بالكامل، و نسأل الله أن يتقبل منا ويجعلها في ميزان حسنات كل المسلمين”.
واعتبر اللاعب المحترف في الدوري السعودي أن “هذه الهبة مساعدة من أخ إلى إخوته”، داعيا جميع الرياضيين والمسؤولين والمغنيين إلى مساعدة أسرة الطفل ريان في هذه المحنة.
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