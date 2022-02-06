اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السودان يتطلع إلى دور فاعل من منظمة "إيجاد" لتسريع العملية السلمية

الأحد، 06 فبراير 2022 11:30 م
السودان يتطلع إلى دور فاعل من منظمة "إيجاد" لتسريع العملية السلمية عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار
أ ش أ

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أعرب عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان مالك عقار عن تطلع بلاده إلى دعم ودور فاعل من الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا "إيجاد" لتسريع العملية السلمية بالسودان.
 
وأطلع عقار، سفراء دول "إيجاد" في السودان على تطورات العملية السلمية، والجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار.
 
وقال السفير الكيني بالخرطوم نيقوا موكالا، في تصريح صحفي، "إن اللقاء جاء بدعوة من عضو مجلس السيادة مالك عقار لإطلاع سفراء "إيجاد" على سير عملية السلام بالسودان".. مشيرا إلى أن السفراء سينقلون ما تم إطلاعهم عليه إلى عواصمهم؛ لإعداد خارطة طريق تدفع بالسلام بالسودان إلى الأمام.

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