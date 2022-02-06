اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 12:56 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

الأحد، 06 فبراير 2022 12:06 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من العميد إيهاب محمد أنور؛ للتعزية في وفاة المهندس عصام عباس، والعميد وليد عبد الحي؛ للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتورعلي أحمد رأفت، والعميد كريم الحملي؛ للتعزية في وفاة الشريفة بسند أحمد فهمي، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة .

 


الرئيس السيسى

العميد إيهاب محمد أنور

الدكتورعلي أحمد رأفت

المهندس عصام عباس

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