الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلا من العميد إيهاب محمد أنور؛ للتعزية في وفاة المهندس عصام عباس، والعميد وليد عبد الحي؛ للتعزية في وفاة الأستاذ الدكتورعلي أحمد رأفت، والعميد كريم الحملي؛ للتعزية في وفاة الشريفة بسند أحمد فهمي، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة .