الرئيس الأوكرانى يجرى محادثات مع المستشار الألمانى فى كييف الأسبوع المقبل

كتبت: هناء أبو العز

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس سيجري محادثات مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس، الذي سيقوم بأول زيارة رسمية له إلى أوكرانيا في 14 فبراير الجارى، مشيرا إلى أن ألمانيا هى أحد الشركاء والحلفاء الرئيسيين لأوكرانيا، وتلعب دورا مهما فى الوساطة فى إطار صيغة نورماندى.

وذكر المكتب - فى بيان اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء (أوكرينفورم) الأوكرانية، أن زيارة المستشار الألماني لدولتنا تظهر الوحدة الأوروبية، ودعم أوكرانيا في أوقات التحديات الأمنية لأوروبا بأكملها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يزور أولاف شولتس كييف قبل أن يتوجه إلى موسكو في 15 فبراير.