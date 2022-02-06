اليوم السابع
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الجالية المصرية بألمانيا تزين منازلها بأعلام مصر دعما للمنتخب بنهائى أفريقيا.. صور

الأحد، 06 فبراير 2022 06:09 م
الجالية المصرية بألمانيا تزين منازلها بأعلام مصر دعما للمنتخب بنهائى أفريقيا.. صور الجالية المصرية ببرلين خلال الاستعداد لمباراة المنتخب
كتب محمود راغب

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أجواء حماسية يعيشها أبناء الجالية المصرية فى برلين استعدادا لمباراة منتخب مصر اليوم الأحد فى نهائى كأس الأمم الأفريقية ، حيث استعد أبناء الجالية لمتابعة المباراة بأعلام مصر وتيشرتات المنتخب.
 
وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية بالمانيا، إنه حرص على تزيين المنزل بعلم مصر فضلا عن تجهيز المنزل من الداخل بأعلام مصر وارتداء التيشرتات الخاصة بالمنتخب، تعبيرا عن حبهم لمنتخبهم ودعمهم له طوال مسيرته فى بطولة الأمم الأفريقية.
 
وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا لليوم السابع، أنه رغم إجراءات الحظر التي تفرضه الدولة الألمانية، فإن الأسر المصرية تحرص على مشاهدة مباريات المنتخب المصري مع بعضها البعض في الحدود التي تسمح بها الإجراءات، وأكد أن بيته يستقبل دائما العديد من المصريين الذين يزورون ألمانيا لمشاهدة مباريات المنتخب المصري.
 
وأشارإلى أن كافة الجاليات العربية بألمانيا تدعم وتشجع منتخب مصر، حيث تلقت الجالية هدية من الشعب اللبنانى عبارة عن "تورته" على شكل علم مصر ويزينها صورة مجسمة لمحمد صلاح ، قائلا :"شكرا لجميع الشعوب العربية التى تساندنا .. تحياتى من برلين".
 
ويلتقى منتخبا مصر والسنغال فى نهائى كأس الأمم الأفريقية مساء الليلة، وذلك بعدما تخطى المنتخبان كلا من الكاميرون وبوركينا فاسو فى الدور قبل النهائي، لتصبح "الأميرة الأفريقية" على بعد خطوة واحدة من الفراعنة، بعد غياب دام حوالي 11 عاماً، منذ آخر تتويج للمنتخب المصرى بالبطولة فى عام 2010، عندما فاز على نظيره الغانى بهدف نظيف، بأقدام محمد ناجي جدو.
 
ويشهد ملعب باول بيا الأولمبي فى مدينة ياوندي الكاميرونية المباراة النهائية فى التاسعة مساءً
 
وتعقد الجماهير المصرية آمالا عريضة على جيل منتخب الفراعنة الحالى الموجود فى الكاميرون، بقيادة العالمى محمد صلاح، من أجل حصد لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة فى التاريخ على حساب السنغال فى المواجهة المرتقبة بينهما فى التاسعة مساء اليوم الأحد فى نهائى النسخة الـ 33 المقامة فى الكاميرون.
 
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تزيين منازل المصريين بألمانيا لدعم المنتخب

 
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تورتة من الشعب اللبنانى للجالية المصرية لدعم المنتخب
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تزيين منازل المصريين بألمانيا لدعم المنتخب

 
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أجواء حماسية بأعلام مصر قبل مباراة المنتخب

 
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أعلام مصر تزين منازل الجالية ببرلين

 
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تزيين منازل المصريين بألمانيا لدعم المنتخب

 
 

 


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