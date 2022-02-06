البيت الأبيض يهنئ اليزابيث ملكة بريطانيا باليوبيل البلاتينى

ريهام عبد الله

قدم البيت الأبيض، التهنئة للملكة اليزابيث الثانية، فى احتفالات اليوبيل البلاتينى، فى الذكرى السبعين لاعتلاءها العرش، وقال البيت الأبيض فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"نكرم اليوم جلالة الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها، على مدار السبعين عامًا الماضية، عززت روابط الصداقة والمثل المشتركة والإيمان بالديمقراطية التي توحد بلادنا إلى الأبد".



البيت الأبيض

ومن جهة أخرى أعلنت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، أن كاميلا دوقة كورنويل وزوجة ابنها الأمير تشارلز ستصبح ملكة بريطانيا بعد تولي ابنها للعرش، وذلك في خطاب بمناسبة اليوبيل البلاتيني، وفقا لسى إن إن.

وقالت الملكة إليزابيث في خطابها: "وعندما يصبح ابني تشارلز ملكًا مع الزمن، أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتموه لي؛ وتمنياتي الصادقة هي أنه عندما يحين ذلك الوقت، أن تعرف كاميلا باسم ملكة كونسورت لأنها تواصل خدمتها المخلصة".

الأمير تشارلز عندما تزوج كاميلا عام 2005، أعلن أنها تنوي أن تُعرف باسم "أميرة كونسورت" رغم أن لها الحق في لقب الملكة، وذلك في الوقت الذي كان يُنظر إلى الأمر على أنه اعتراف بالحساسيات حول اللقب الذي تم تحديده لزوجة تشارلز الأولى، الأميرة ديانا .

يذكر أن هذا الإعلان يعتبر تدخلا كبيرا للغاية من الملكة البالغة من العمر 95 عاما، وهي الشخص الوحيد الذي يمكنه تحديد الألقاب الملكية، حيث يتوقع أنها استشارت ورثتها المباشرين الأميرين تشارلز وويليام قبل الإعلان عن مثل هذا الأمر الهام حول الألقاب، مما يوحي بأنهم اتفقوا وشعروا أن الجمهور البريطاني مستعد لقبول كاميلا كملكة.

وقالت موقع "فرانس 24" إن كاميلا (74 عاما) تحمل لقب دوقة كورنوال منذ زواجها من تشارلز، بقيت لفترة طويلة غير محبوبة من العديد من البريطانيين الذين اعتبروا أنها مسؤولة عن انهيار الزواج الأسطوري للأمير تشارلز الذي كانت عشيقته خلال ارتباطه بالأميرة ديانا.

ولم تمنح يوما لقب أميرة ويلز الذي كانت تحمله ديانا.