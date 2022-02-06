اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيسات أديرة الراهبات فى المقر الباباوى

الأحد، 06 فبراير 2022 07:36 م
البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيسات أديرة الراهبات فى المقر الباباوى البابا تواضروس الثانى يستقبل رئيسات أديرة الراهبات
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، وهن تاماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس الشطبي بحارة الروم، وتاماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتاماف تكلا رئيس دير مارجرجس بمصر القديمة، وتاماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتاماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية. 
 
وكانت لقداسته جلسة أبوية معهن، قدمن خلالها التهنئة لقداسته بالأعياد، واطمئن قداسة البابا منهن على أحوال أديرتهن.
 
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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