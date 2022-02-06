الاتحاد الأوروبى يجدد التزامه بالقضاء على ختان الإناث في أنحاء العالم

كتبت: هناء أبو العز

أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بالقضاء على ختان الإناث في جميع أنحاء العالم، في بيان نشره صباح اليوم، قبل اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقًا مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وأشار الاتحاد الأوروبى أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الممارسة المروعة، ومع ذلك، هناك عواقب سلبية خطيرة للغاية تؤثر على الصحة البدنية والعقلية للنساء والفتيات، بما في ذلك الالتهابات والعقم والألم المزمن، وتعرض هذه الممارسة حياة ورفاهية الآلاف من النساء والفتيات للخطر ، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدي إلى وفاتهن.

ولفت بيان الاتحاد الأوروبى إلى أنه في حين تخلت العديد من المجتمعات عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتغير المعايير الثقافية ، أدى ذلك إلى انخفاض معدل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، إلا أن جائحة COVID-19 أبطأت التقدم نحو القضاء عليه، وفي أوقات الحبس، يظل الحفاظ على الوصول إلى خدمات الوقاية والحماية والرعاية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويعتبر إنهاء جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، في صميم سياسات المساواة في الاتحاد الأوروبي، منذ بدء تفويض هذه المفوضية ، تم تعزيز الإجراءات فى أوروبا وعلى الصعيد العالمي من خلال خطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024 ، واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين 2020-2025 وخطة عمل الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين الثالثة.

وأشار الاتحاد الاوروبى إلى تقديم إستراتيجية شاملة لحقوق الطفل ، والتي سعت أيضًا إلى وضع حد للعنف ضد الأطفال ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. مع تقديم اقتراحًا تشريعيًا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ، بالإضافة إلى توصية بشأن منع الممارسات الضارة.