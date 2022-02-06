الأمن الإنساني.. الشرطة تقدم مساعدات للبسطاء وترسم البسمة على الوجوه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية تسطير مشاهد ومواقف إنسانية، والاهتمام بملف "الأمن الإنساني" بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث نظمت قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (مواد غذائية) على المواطنين (بحى أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الدخلية على التواصل المجتمعى مع المواطنين ومشاركتهم الإحتفال بالذكروى الـ 70 لعيد الشرطة تلك المناسبة الوطنية التى جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم لتسهيل حصولهم على الخدمات الشرطية، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر- المنيا).. حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج (8715) بطاقة رقم قومى وعدد (15039) مصدراً مميكناً، وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات.. فقد تقرر إستمرار القوافل بها، وذلك إعتباراً من السبت الموافق 5/2/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية، كما تم إيفاد مأموريات لعدد (2 حالة إنسانية) بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من العاملين ببعض (البنوك) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية) ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد .

وتحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة إنطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "إستراتيجية ، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.