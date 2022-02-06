اليوم السابع
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افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل فى مدينة 6 أكتوبر

الأحد، 06 فبراير 2022 10:30 ص
افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل فى مدينة 6 أكتوبر وحدة مرور إلكترونية
كتب أحمد حسن

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"النجار" يوجه الشكر لمسئولى وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة لتقديم الخدمات المميزة لسكان المدينة

 
قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم افتتاح أول وحدة مرور إلكترونية بالكامل في مدينة 6 أكتوبر  لخدمات تجديد ترخيص وفحص المركبات لأي مكان بالجمهورية، بخلاف خدمات الأحوال المدنية بذات الموقع، وذلك في إطار توفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والمترددين عليها.
 
وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أن وحدة المرور الإلكترونية تقع بموقف النقل الجماعي الجديد ( أمان ) بالمحور المركزي 101/48 وأمام المشروع القومي للمونوريل بجوار مدرسة أم القرى، وتبدأ خدمة الفحص الفني المميز يوميًا بما في ذلك يوم الجمعة من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً. 
 
وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم افتتاح وحدة المرور الإلكترونية ضمن خطة نشر وحدات المرور المتطورة من أجل تقليل الزحام على وحدات المرور التقليدية وتقديم خدمات أسرع للمواطنين، حيث تعمل هذه الوحدات بصورة إلكترونية بشكل كامل، ويتم تقديم الأوراق والحصول على الترخيص في أقل وقت بخلاف خدمات الأحوال المدنية بذات الموقع، لافتاً إلى أن الوحدة تقتصر حالياً على تجديد التراخيص للمركبات وليس للترخيص لأول مرة.
 
ووجه النجار الشكر لمسئولى وزارة الداخلية على جهودهم الكبيرة لتقديم الخدمات المميزة لسكان المدينة، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بشأن تقديم الخدمات الشرطية المختلفة لسكان المدينة على أعلى مستوى. 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه ٦ اكتوبر

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