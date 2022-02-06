إنقاذ 4 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار في العجوزة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إنقاذ 4 أشخاص تعطل بهم مصعد عقار بمنطقة المهندسين في العجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من شرطة النجدة تفيد تعرض 4 أشخاص لاحتجاز داخل مصعد عقار تعطل بهم بمنطقة المهندسنين في العجوزة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم إنقاذ المحتجزين دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أنه كان أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، شخصا تعطل الأسانسير به أثناء تواجده بداخله في أحد العقارات السكنية بمساكن الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم إجراء اسعافات أولية له وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا باحتجاز أحد الأشخاص تعطل به الأسانسير بمدينة الفردوس بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية والتي تمكنت من إنقاذه وخروجه دون إصابات، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.