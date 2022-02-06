اليوم السابع
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إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف

الأحد، 06 فبراير 2022 11:56 ص
إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية جنوب بني سويف اسعاف أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب شخصان اليوم إثر حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي بني سويف المنيا، بزمام قرية الفنت أقصى جنوب مركز الفشن وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز الفشن يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي قرب قرية الفنت، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابان إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية، وهما عامر جابر حسن، 49 سنة، مقيم الفنت، مصاب اشتباه كسر باليد اليمنى، ومحمد نبيل محمد، 28 سنة، مقيم الفنت، مصاب كدمات وسحجات.


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