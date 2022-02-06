إزالة 32 حالة تعد على مساحة 3.5 ألف متر و11 فدان بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستمرار أعمال الموجه الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتى أسفرت عن تنفيذ إزالة 32 حالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 3 ألاف و511 متر مبانى و10 فدان و19 قيراط بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 19 وأسفرت عن إزالة 22 حالة تعدى بمساحة 3 ألاف و511 متر مبانى و10 حالات تعدى بمساحة 10 فدان و19 قيراط بمراكز ( كفر صقر - أولاد صقر - ههيا - ديرب نجم - أبو حماد - منيا القمح ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة فى تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون فى إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.