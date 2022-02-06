اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
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إجمالى عدد إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية يتخطى حاجز المليون إصابة

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 ص
إجمالى عدد إصابات كورونا فى كوريا الجنوبية يتخطى حاجز المليون إصابة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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تجاوز إجمالي حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد المليون إصابة. 

وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مسؤولي الصحة في كوريا الجنوبية سجلوا 38 ألفا و691 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و9 آلاف و688 إصابة.

كما سجلت البلاد أيضا 15 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إجمالي حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و873 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن حوالي 86% من إجمالي السكان في كوريا الجنوبية، البالغ عددهم 52 مليون نسمة، محصنين بالكامل ضد فيروس كورونا، فيما حصل أكثر من 54.5% على جرعتهم المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا.

 


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