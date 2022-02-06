أوكرانيا تتسلم ثلاث مروحيات فرنسية بموجب اتفاقية بين حكومة البلدين

وذكرت دائرة حرس الحدود الأوكرانية في بيان اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أنه "تم تجهيز المروحيات من طراز إيرباص آتش 125 بنظام مراقبة إلكتروني ضوئي يسمح بمراقبة حدود الدولة، بالإضافة إلى نظام تسجيل فيديو بجودة عالية والقدرة على البث بمساعدة معدات الأقمار الصناعية " .

وأفاد البيان بأنه تم تجهيز المروحيات بنظام تحذير مع مكبرات صوت وكشافات خاصة يمكن استخدامها بشكل متزامن مع نظام المراقبة الإلكترونية الضوئية.

وأشارت دائرة حرس الحدود إلى أن 15 من أفراد القوات الجوية أكملوا تدريبات متقدمة ذات صلة في فرنسا.