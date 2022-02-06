اليوم السابع
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الأحد، 06 فبراير 2022 03:49 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا تتسلم ثلاث مروحيات فرنسية بموجب اتفاقية بين حكومة البلدين

الأحد، 06 فبراير 2022 01:49 م
أوكرانيا تتسلم ثلاث مروحيات فرنسية بموجب اتفاقية بين حكومة البلدين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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استلمت قوات الجو الأوكرانية ثلاث مروحيات من فرنسا؛ بموجب اتفاقية بين حكومتي أوكرانيا والجمهورية الفرنسية.

وذكرت دائرة حرس الحدود الأوكرانية في بيان اليوم الأحد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أنه "تم تجهيز المروحيات من طراز إيرباص آتش 125 بنظام مراقبة إلكتروني ضوئي يسمح بمراقبة حدود الدولة، بالإضافة إلى نظام تسجيل فيديو بجودة عالية والقدرة على البث بمساعدة معدات الأقمار الصناعية " .

وأفاد البيان بأنه تم تجهيز المروحيات بنظام تحذير مع مكبرات صوت وكشافات خاصة يمكن استخدامها بشكل متزامن مع نظام المراقبة الإلكترونية الضوئية.

وأشارت دائرة حرس الحدود إلى أن 15 من أفراد القوات الجوية أكملوا تدريبات متقدمة ذات صلة في فرنسا.

 


اوكرانيا

فرنسا

قوات الجو الأوكرانية

الأقمار الصناعية

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