أهالى قرية الدفراوى يشكون من تراكم مياه الأمطار بالشوارع.. ومحافظة البحيرة تستجيب

كتب أحمد جمال الدين - البحيرة ناصر جودة

أرسل القارئ صبرى ممدوح الحليوى شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من غرق قرية الدفراوى مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، بالمياه نتيجة سقوط مياه الأمطار والتى حولت شوارع القرية الى برك طينية تعرقل حركة المرور.

وأضاف القارئ فى شكواه أن المياه تقتحم المنازل وتغرق الأثاث.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة، تكثيف الجهود للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية إلى مطالبهم القانونية.

وأضاف أنه تم التواصل مع الوحدة المحلية لمركز شبراخيت، لبحث شكوى أهالى قرية الدفراوى من تراكم مياه الامطار بشوارع القرية وكسح المياه أول بأول بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيرة.

غرق قرية الدفراوى

قرية الدفراوى

قرية الدفراوى

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

من جانبه أكد المركز الإعلامي لمحافظة البحيرة تكثيف الجهود للرد على شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية إلى مطالبهم القانونية.

مضيفا أنه تم التواصل مع الوحدة المحلية لمركز شبراخيت لبحث شكوى اهالى قرية الدفراوى من تراكم مياه الامطار بشوارع القرية وكسح المياه أول بأول بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الامطار الغزيرة .