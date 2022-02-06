أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بجوار مزلقان ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص يبلغ من العمر 52 عاما، عثر عليها بجوار مزلقان قرية ورورة دائرة مركز شرطة بنها، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ويرتدى ملابسه كاملة، وعثر بين طيات ملابس الجثة على صورة بطاقة شخصية، وتبين أن محل إقامته بمحافظة المنيا، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى مأمور مركز شرطة بنها، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص بجوار مزلقان قرية ورورة، دائرة المركز، وتم إخطار اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة.

وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه كاملة، وعثر بحوزته على صورة بطاقة شخصية باسم "ع م ت"، 52 سنة حاصل على دبلوم صنايع، ومحل إقامته سمالوط محافظة المنيا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم نقله لمستشفى بنها العام، وقررت جهات التحقيق انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بدفنها.