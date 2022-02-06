ألمانيا تسجل أكثر من 133 ألف إصابة و 41 وفاة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، تسجيل 133 ألفا و173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 مليون و22 ألفا و590 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفا و717 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 8 ملايين و58 ألف و100 شخص.