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أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم.. الفراخ بـ31 جنيها والبيض بـ49.5 جنيه

الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 ص
أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم.. الفراخ بـ31 جنيها والبيض بـ49.5 جنيه صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، تحرك أسعار الدواجن اليوم في المزرعة عند مستوى 31 جنيهًا للكيلو الأبيض، وذلك مقابل 30 جنيهًا أمس، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 33 جنيها بحسب الأسواق المختلفة.

 

أضافت "الشعبة"، فى نشرتها، أن أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل مستويات 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و61 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.

 

 

تفاصيل أسعار الدواجن

سعر الأبيض 31 جنيها

 

سعر الساسو 40 جنيها

 

كتكوت  ابيض 6.75-7 جنيه

 

كتكوت  ساسو  4-4.25 جنيه

 

امهات بيضاء 22 جنيها

 

 

أسعار البيع للمستهلك تختلف من منطقة إلى أخرى بسبب إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار في المناطق والمحافظات المختلفة.


سعر الدواجن

اسعار الدواجن

اسعار الدواجن اليوم

اسعار الفراخ اليوم

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