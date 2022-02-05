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شعبة الثروة الداجنة: تحرك طفيف فى الأسعار.. وكيلو الفراخ البيضاء بـ30 جنيها بالمزرعة

السبت، 05 فبراير 2022 08:00 ص
شعبة الثروة الداجنة: تحرك طفيف فى الأسعار.. وكيلو الفراخ البيضاء بـ30 جنيها بالمزرعة دواجن
كتب إسلام سعيد

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أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، تحرك أسعار الدواجن اليوم في المزرعة عند مستوى 30 جنيهًا للكيلو الأبيض، وذلك مقابل 29 جنيهًا الأيام الماضية، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 33 جنيها بحسب الأسواق المختلفة.
 
وأضافت "الشعبة"، فى نشرتها، أن أسعار كرتونة البيض لا تزال تسجل مستويات 49.5 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و61 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.
 

تفاصيل أسعار الدواجن

سعر الدواجن اليوم 

 
سعر الأبيض 30 جنيها
 
سعر الساسو 40 جنيها
 
كتكوت  ابيض 6.75-7 جنيه
 
كتكوت  ساسو  4-4.25 جنيه
 
امهات بيضاء 22 جنيها 
 
 
أسعار البيع للمستهلك تختلف من منطقة إلى أخرى بسبب إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار في المناطق والمحافظات المختلفة.
 
 
 
 

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