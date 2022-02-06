أسطول البحر الأسود بالقرم يجري تدريبات لضمان سلامة الملاحة

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أجرت وحدات أسطول البحر الأسود الروسي المنتشرة في شبه جزيرة القرم، تدريبات لضمان سلامة الملاحة والتدريب القتالي لقوات الأسطول في البحر الأسود، وشاركت في التدريبات أطقم محطات الرادار ومراكز الاتصال الموجودة على الساحل في شبه جزيرة القرم.

وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية نقلا عن بيان أصدرته الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي، أن أطقم القتال في المواقع عملت على إنشاء اتصال مرئي وإلكتروني مع الأهداف المخصصة، وإصدار بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتوفير التوجيه الملاحي للسفن التي تؤدي المهام الموكلة إليها في البحر.

وأضاف البيان أن التدريبات تضمنت مواقع الرادار الثابتة والمتحركة لأسطول البحر الأسود؛ ما أكد الدرجة العالية من الاستعداد والقدرة على أداء المهام على النحو المنشود.