اليوم السابع
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"أسئلة الله للإنسان فى الصوم الكبير" كتاب جديد للبابا تواضروس الثانى

الأحد، 06 فبراير 2022 01:00 ص
"أسئلة الله للإنسان فى الصوم الكبير" كتاب جديد للبابا تواضروس الثانى كتاب "أختبرنى يا الله"
كتب ــ محمد الأحمدى

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صدر حديثًا كتاب جديد لقداسة البابا تواضروس الثانى يحمل عنوان "أختبرنى يا الله"  يحوى 50 سؤالًا مبنية على محتوى أناجيل أيام وآحاد الصوم الأربعينى المقدس إلى جانب أيام صوم نينوى الثلاثة، تحت عنوان "أسئلة الله لك فى أناجيل الصوم الكبير"، حيث يطرح قداسته سؤالًا نابعًا من نص إنجيل كل قداس، مقدمًا الإجابات التى تحوى رسالة تنبيهية، توعوية، تشجيعية تهدف إلى أن يراجع القارئ نفسه، ويبذل مزيدا من السعى نحو حياة أفضل مستغلًا فترة الصوم الكبير.

وسبق لقداسة البابا، أن قدم محتوى الكتاب فى تأملات روحية كتابية ألقيت كعظات تقوية على مدار سنوات حول أناجيل قداسات وأيام الصوم الكبير حتى جمعة ختام الصوم.

وقال قداسة البابا فى مقدمة الكتاب: "من الملاحظات المدهشة فى القراءات الكنسية فى فترة الصوم الكبير نجد فى إنجيل كل قداس سؤالًا، وربما يوجد أكثر من سؤال وإنه لأمر مدهش أن هذا السؤال موجه لكل فرد فينا شخصيًا."

وأضاف "وكأن هذه الأسئلة التى تطرحها علينا كلمة الله خلال فترة الصوم هى أسئلة لكى يتمكن الإنسان من أن يقيس ذاته"، وخصص الكتاب فصلًا مستقلًا لأيام صوم نينوى الثلاثة، تلاه سبعة فصول يحوي كل فصل أيام أسابيع الصوم السبعة بدءًا من يوم الاثنين وحتى يوم الأحد.

ويتوفر الكتاب حاليًا فى مكتبة دير الشهيد مارمينا بمريوط ومكتبة المحبة والعديد من المكتبات المسيحية.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كتاب اختبرنى يا الله

اسئله الله لانسان في الصوم

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