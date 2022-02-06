أبو الغيط يرحب بقرار قمة الاتحاد الإفريقى بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب

بيشوى رمزى

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة اليوم في أديس أبابا وذلك بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها في اغسطس 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

واوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن قرار تجميد عضوية اسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة اسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

جدير بالذكر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري كان قد أدان في 9 سبتمبر 2021 بالاجماع قرار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي باستلام أوراق اعتماد سفير إسرائيل لدى إثيوبيا كمراقب لدى الاتحاد.