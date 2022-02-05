7 إجراءات للسلامة عند التعامل مع سخانات الغاز أو البوتاجاز بالمنزل

كتبت- مروة الغول

مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسلامة والتي يجب اتباعها عند التعامل مع مهمات الغاز الطبيعى بالمنزل خاصة لسخانات الغاز وذلك لتجنب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون وكانت تلك الإجراءات كالتالي..

1 - عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2 - عدم اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل مهمات الغاز .

3 - عدم استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة .

4 - عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا.

5 - عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب .

6 - عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل .

7 - التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل .