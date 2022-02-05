اليوم السابع
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7 إجراءات للسلامة عند التعامل مع سخانات الغاز أو البوتاجاز بالمنزل

السبت، 05 فبراير 2022 10:00 م
7 إجراءات للسلامة عند التعامل مع سخانات الغاز أو البوتاجاز بالمنزل سخان غاز
كتبت- مروة الغول

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مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسلامة والتي يجب اتباعها عند التعامل مع مهمات الغاز الطبيعى بالمنزل خاصة لسخانات الغاز  وذلك  لتجنب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون وكانت  تلك الإجراءات كالتالي..

1 - عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى.

2 - عدم  اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل مهمات الغاز .

3 - عدم  استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة .

4 - عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا.

5 - عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان ) لأى سبب من الأسباب .

6 - عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز  وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل .

7 - التأكد من غلق صنابير المياة الساخنة حال انقطاع المياة الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف و بدون علم العميل .

 

 

 

 

 


الغاز

السخان

سخان الغاز

البوتاجاز

مهمات الغاز

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