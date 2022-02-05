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5 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية

السبت، 05 فبراير 2022 03:52 م
5 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله لجلسة 5 مارس.

وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه "مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

وتنص المادة 169 "إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً".

وتنص المادة 170 "إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة".


المحكمة الدستورية العليا

قانون العمل

منازعات العمل الجماعى

عدم دستورية قانون العمل

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