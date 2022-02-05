اليوم السابع
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والدة طفل متغيب تناشده بالعودة بعد غياب 76 يوما خوفا على مستقبله.. لايف

السبت، 05 فبراير 2022 05:59 م
والدة طفل متغيب تناشده بالعودة بعد غياب 76 يوما خوفا على مستقبله.. لايف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع  حالة الألم التي تعيشه أسرة الطفل زياد رجب عبد القادر شنح، 15 سنة، بالصف الثالث الإعدادي، المقيم بحي القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ، والذي خرج من منزلهم منذ حوالي 76 يوماً، عقب استيقاظه وصلاته وتناول طعام فطوره، وخرج لعمله بمخبز يوم 22 نوفمبر الماضي، ولم يعد.
 
قالت والدة زياد، تناشد زياد بالعودة لمنزلهم، لأنها تعبت من البحث عنه سواء في القاهرة أو الاسكندرية أو بمراكز ومدن المحافظة، ولم تعثر عليه، مؤكدة أن شقيقته مكة الصغيرة تسأل عنه وتبكي، وتطالبها بالبحث عن شقيقها الذي تحبه.
 
وأضافت والدة زياد، تتمنى أن تأخذ ابنها في حضنها، وتريد الاطمئنان عليه فهي لا تعرف هل هو على قيد الحياة أم لا، وكيف ينام في هذا البرد الشديد، وهل يأكل أم لا؟، تساؤلات عدة تجوب في خاطرها من أجل طفلها.
 
 
وقالت والدة زياد، تناشد كل من يرى زياد أن يتواصل معها على الهاتف 01098409341، وهم يقطنون بحي القنطرة البيضاء بمدينة كفر الشيخ، مؤكدة أنها لن يرتاح  بالها ولم تنام إلا إذا عاد له زياد له، مؤكدة أنها تطمئنه أن والده وهي لن يعاتبونه عما فعله ولن يتعدى عليه أحد لا بالضرب ولا بالنقاش، مؤكدة أن زياد الابن الأكبر لأسرته، ولديه شقيقتان، إحداهما مريضة بالصرع، والأخرى تبلغ 3 سنوات ونصف، وكان يساعد والده على مصروفات علاج شقيقته.
 
والدة زياد تناشده بالعودة بعد غياب 76 يوما حتى لا يضيع مستقبله
والدة زياد تناشده بالعودة بعد غياب 76 يوما حتى لا يضيع مستقبله

 


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