منسق بيت العائلة: مصر قدمت النموذج الأمثل فى الوحدة الوطنية على مستوى العالم

كتب ــ لؤى على

نظم جناح الأزهر ب معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53)، اليوم السبت، عاشر ندواته بعنوان( بيت العائلة المصرية"محبة وتعاون.. بيت المصريين")، شارك فيها الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، المنسق العام لبيت العائلة، والأنبا إرميا مكرم، كاهن كنيسة العذراء بشبرا، مساعد لجنة الطوارئ ببيت العائلة، والدكتور طارق منصور، وكيل كلية الأدب جامعة عين شمس، المقرر المساعد للجنة الإعلام ببيت العائلة، وأدراها محمد الديسطي، عضو المركز الإعلامي.

وأكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة، أن مصر ضربت النموذج الأمثل في الوحدة الوطنية ووحدة الصف على مستوى العالم، مبينا أن رسالة بيت العائلة للعالم هي أن مصر بجميع طوائفها ليس لهم مثيل في التعايش السلمي المشترك وقبول الآخر، وأن المصريين يجمعهم المودة والمحبة، مبينًا أن الشريعة الإسلامية أعطت لغير المسلمين حقوقا لا يستطيع أحد أن ينكرها.

ومن جانبه أوضح الأنبا إرميا مكرم، مساعد لجنة الطوارئ ببيت العائلة، أن بيت العائلة المصرية يعمل على زيادة المحبة والتسامح بين أطياف الشعب المصري، وذلك من خلال الاشتراك في الكثير من الأعمال الوطنية، مبينًا أن بيت العائلة المصرية ليس بديلا لأي مؤسسة أو القانون إنما هو مساند ويعمل في تناغم مع المؤسسات، للقضاء على الفتن.

وفي ذات السياق بيَّن الدكتور طارق منصور، المقرر المساعد للجنة الإعلام ببيت العائلة، أن بيت العائلة المصرية يقوم بغرس القيم التي يحتاجها المجتمع، لزيادة اللُحمة بين أبناء المصريين، فالشعب المصري شعب واعي وذكي ومثقف ولا يستطيع أحد أن يستغله أو يستخف بعقله، مبينا أن أساسيات بيت العائلة ترسيخ قيم التسامح والمحبة.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.