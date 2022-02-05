مصرع 5 عمال وإصابة 5 آخرين إثر انفجار فى منجم فحم جنوب غربى باكستان

أعلنت وسائل إعلام محلية باكستانية، مصرع 5 عمال وإصابة 5 آخرين، إثر انفجار ناجم عن تراكم غاز الميثان بمنجم فحم جنوب غربى باكستان، وتحديدا فى منطقة منجم سرا غازغي، بمدينة كويتا بحسب " سبوتنيك".

وقالت "أرو نيوز"، اليوم السبت، إن "انفجارا قويا في منجم فحم بمنطقة سرا غازغي في ضواحي كويتا أسفر عن مقتل خمسة من عمال المناجم وإصابة خمسة آخرين".

كما صرح مدير هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة بلوشستان، أنه تم إنقاذ ثلاثة عمال آخرين من داخل المنجم، كانوا مصابين، إلى مركز الطوارىء لتلقي العلاج.

وأفادت الهيئة، حسب الوسائل المحلية بأنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الانفجار داخل منجم الفحم.

وأوضحت مصادر داخل هيئة تفتيش المناجم، أن تراكم غاز الميثان لفترات طويلة قد يؤدي إلى انفجار.

وقال كبير مفتشى المناجم، عبد الغنى، إنه يعتقد أن المنجم يعمل "بشكل غير قانوني"، مضيفًا أنه لا يوجد مالك للمنجم حتى الآن.

كما أعرب محافظ بلوشستان، زهور أحمد آغا، عن حزنه العميق وأسفه لفقدان الأرواح الغالية في الحادث المؤسف، معربا عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ووجه بتقديم أفضل التسهيلات الطبية للمصابين.

وبحسب الإعلام المحلي فإن مقاطعة بلوشستان غنية بالمعادن ولكن مناجمها لديها سجل ضعيف بشأن الأمان، مشيرا إلى انهيار منجم فحم سابقا في مارس العام الماضى، أسفر عن مصرع ستة عمال.

وفي مايو 2018، لقي 16 عاملا مصرعهم وأصيب تسعة آخرون نتيجة انهيار منجم فحم بسبب انفجار غاز بالقرب من كويتا.

وفي عام 2011، لقي ما لا يقل عن 43 عاملاً مصرعهم عندما تسببت انفجارات الغاز في انهيار منجم للفحم في بلوشستان.