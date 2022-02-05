مصرع شخص وارتفاع عدد المصابين إلى 23 فى تصادم أتوبيس بسيارة نقل في المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

لقى شخص مصرعه وأصيب 23 آخرون، فى حادث تصادم بين أتوبيس قطاع خاص وسيارة نقل محملة بالطماطم، على الطريق الصحراوى الشرقى جنوب بوابة الرسوم بحوالى 15 كيلو، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى العام بالمنيا .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد ، بحدوث تصادم بين سيارة رقم 497 ن ى د اتوبيس خاص بشركة وسيارة نصف نقل رقم 2369 ن م س الطريق الصحراوى الشرقى ، جنوب بوابه الرسوم بحوالى 15 كليو.

وأسفر الحادث عن إصابة 23 شخص ووفاة اخر من محافظات مختلفة ، وتم نقل الجثه والمصابين إلى المستشفى العام لتقديم جميع الرعاية المجانيه والمساعدات الخاصه من مديريه التضامن الاجتماعي وتقديم الرعاية الصحية من خلال الدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا العام وكان الأخطار الاول الحادث يحمل إصابة 13 شخص ونقلهم للمستشفى . انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم إزالة آثار الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيقات