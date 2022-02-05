اليوم السابع
Ads
السبت، 05 فبراير 2022 08:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مباشر من إقلم شفشاون.. الأزمة تنفرج.. 50 سنتيمترا تفصلنا عن الطفل ريان

السبت، 05 فبراير 2022 04:34 م
مباشر من إقلم شفشاون.. الأزمة تنفرج.. 50 سنتيمترا تفصلنا عن الطفل ريان جانب من عملية الإنقاذ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الجميع يترقب اللحظة التى سيخرج فيها الطفل ريان صاحب الـ5 سنوات من البئر الذى سقط فيه منذ 5 أيام، ومنذ اللحظة الأولى لتداول أخبار عن سقوط الطفل ومساعى إنقاذه، ويتابع تليفزيون اليوم السابع الأمر بشكل مباشر من مكان الإنقاذ.

 

ويقدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لحظة بلحظة لرصد مستجدات الوضع هناك، كما يتواصل مع العديد من الصحفيين المغاربة الذين يكشفون تطورات الأوضاع.

وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، قال الصحفى المغربى السوسى، إن عملية الحفر لإنقاذ ريان مازالت مستمرة بوتيرة منتظمة ومستقرة.

وأضاف السوسى، أنه صباح اليوم كان هناك مؤتمر صحفى بخصوص الأمر، واستعرضوا العديد من المعلومات بشأن ريان، وأكدوا أن الصور واللقطات الملتقطة له داخل البئر تقول إنه تحرك عن وضعيته الأولى، وهو الأمر المبشر الذى يقول إنه مازال حيا ويتحرك.


الطفل ريان

ريان المغربى

إنقاذ الطفل ريان

لحظة انقاذ ريان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صحفى مغربى: أنباء عن وصول فرق الإنقاذ إلى الطفل ريان عبر النفق

السبت، 05 فبراير 2022 04:14 م

سيارة إسعاف تقترب من موقع النفق استعدادا لخروج الطفل "ريان"

السبت، 05 فبراير 2022 04:12 م

طائرة بدون طيار مخصصة للتصوير تحلق لأول مرة فوق مكان الحفر بحثا عن الطفل ريان

السبت، 05 فبراير 2022 04:09 م

عملية إنقاذ الطفل ريان.. طبيب يكشف حالته الصحية والنفسية داخل البئر.. فيديو

السبت، 05 فبراير 2022 03:07 م

لحظات فارقة من المغرب.. الطفل ريان يتحرك داخل البئر وسيخرج خلال ساعات.. فيديو

السبت، 05 فبراير 2022 02:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة