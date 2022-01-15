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قطع الكهرباء عن 17 منطقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر اليوم لأعمال الصيانة

السبت، 15 يناير 2022 01:00 ص
قطع الكهرباء عن 17 منطقة بمدينة إسنا جنوب الأقصر اليوم لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت شركة توزيع كهرباء إسنا شرق، بجنوب الأقصر، عن قطع خدمتها، اليوم السبت، 15 يناير الجاري في تمام الثامنة صباحا وحتي انتهاء أعمال الصيانة، وذلك عن 17 منطقة للعمل على إجراء صيانة لوحة التوزيع رقم 1 بالمدينة.

وقالت شركة توزيع كهرباء إسنا شرق، بجنوب الأقصر، إن المناطق التى سيتم قطع الخدمة عنها هى ما يلي:- (مجلس ومدينة إسنا – منطقة عزبة الخزان – منطقة جامع الزهراء – منطقة الري – الشركة الايطالية – منطقة الرهبات – منطقة أرض اللواء – الكمين – مستشفي الصدر – سكة حديد إسنا – الإدارة الصحية – شارع البحر – مركز شرطة إسنا – عملية مياه المسكر – المطحن – الصرف الصحي – منطقة خلف التجارة والرمد)، وذلك لعمل صيانة للوحة توزيع رقم 1.

ومن جانبه أكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتقدم لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الاعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشدا جميع الأهالى بضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتفادي فترة ساعات فصل الكهرباء، موضحاً أن أعمال الصيانة هي الثانية على مدار الأسبوع الجارى قبل قدوم فصل الصيف لتقديم أفضل خدماتبقطاع الكهرباء للمواطنين.

 

 

 

 


الاقصر

محطة كهرباء اسنا

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