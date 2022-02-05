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قطاع البحوث بجامعة حلوان يطلق أول مجلة دولية للفنون بمصر "التصميم والموسيقى"

السبت، 05 فبراير 2022 02:01 م
قطاع البحوث بجامعة حلوان يطلق أول مجلة دولية للفنون بمصر "التصميم والموسيقى" أول مجلة دولية للفنون بمصر "الفنون والتصميم والموسيقى"
كتب محمد صبحى

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يُصدر قطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أول مجلة دولية للفنون فى مصر "مجلة الفن والتصميم والموسيقى" JADM، من خلال منصة تتبع Elsevier الناشر الدولي للابحاث العلمية ، وبنك المعرفة المصري EKB.
 
وتعد مجلة الفنون والتصميم والموسيقى (JADM) هي مجلة نصف سنوية تتم مراجعتها وتحكيمها من قبل أكاديميين متخصصين دوليين ومحليين، تهدف JADM إلى تحسين جودة البحث العلمي في الفن والتصميم والموسيقى، مع تطبيق أعلى مستويات المعايير الدولية في النشرالعلمي، تنشر JADM الأبحاث الأصلية، ومقالات المراجعة، والأوراق النظرية، ومراجعة الكتب، ودراسات الحالة. 
 
تشمل موضوعات JADM العديد من المجالات العلمية التي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات الفرعية بما في ذلك موضوعات الفنون ومايرتبط بها من مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية والعلوم الهندسية . وتتميز بالبحث الذي يسعى لحل المشكلات التي تحتاج إلى دراسات تحليلية وابتكارية وإبداعية وكذلك مناهج فلسفية.
 
وتضم المجلة التخصصات الفرعية المتنوعة والمتعددة ، والتي تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) ؛ الفن (العمارة ، الرسم والرسم ، الديكور ، الجرافيك ، النحت ، تاريخ الفن ، الفخار ، الأعمال الفنية المعدنية ، الأعمال الفنية الخشبية ، طباعة المنسوجات ، الحرف اليدوية ، مناهج وطرق التدريس ، أسس التربية الفنية ، علم النفس ، تقنيات التعليم ، النقد و تقدير الفن). التصميم (نظرية التصميم وتاريخ التصميم ، التصميم الداخلي ، التصميم البيئي ، الوسائط الجديدة والتصميم التفاعلي ، تصميم المنسوجات والأزياء ، التصميم الصناعي وتصميم المنتجات ، السيراميك والنحت ، التصوير الفوتوغرافي والسينما ، الدراسات المستقبلية والثقافية ، وأي بحث عن التصميم عبر الكل مجالات التطبيق ، بما في ذلك أساليب التصميم الإبداعي والتقنيات المبتكرة). والموسيقى (الموسيقى العربية ، التأليف الموسيقي الغربية ، النظرية والتأليف ، الأداء ، علم الموسيقى ، علم الموسيقى التربوي).
 
جدير بالذكر أن المجلة متاح بها النشر الدولي لجميع الباحثيين من جميع أنحاء العالم في مجال الفنون والتصميم والموسيقى، ويتولي إدارة تحرير المجلة رئيس التحرير :  الدكتورة علا هاشم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وتتكون هيئة التحرير من :  الدكتور نبيل عبد السلام كلية التربية الفنية،  الدكتور عمرو سامي كلية الفنون الجميلة،  الدكتورة شيرين بدر كلية التربية الموسيقية، ومدير التحرير هي الدكتورة نسرين ابراهيم كلية الفنون التطبيقية.
 
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التعليم العالى

البحوث

البحث العلمى

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جامعة حلوان

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