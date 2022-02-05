عميد حاسبات حلوان يؤكد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول

كتب ـ محمد صبحى

أكد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان أن الكلية قد اعتمدت نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات المعلوماتية الطبية في 31 يناير 2022.

وأوضح الدكتور أسامة أمام فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن نسبة النجاح للفرقة الأولي 92.7%، بينما كانت نتيجة نسبة النجاح للفرقة الثانية 82.8%، أما عن نتيجة نسبة الفرقة الثالثة فكانت 83.7% ، وبلغت نتيجة نسبة الفرقة الرابعة 85% . أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبة 87% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 91%حيث تم إعلان نتيجة الطلاب منذ ساعات علي هذا الرابط http://app1.helwan.edu.eg/Computer.

كما أفاد إمام بأن الكلية تقبل التحويلات علي برنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية للفصل الدراسي القادم وذلك علي مستوي الفرقة الأولي فقط وبشرط تحقيق الحد الأدني لقطاع الحاسبات.

وأشارت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن الكونترولات كانت تعمل علي قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أولا بأول، وكان لذلك أبلغ الأثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها، وأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلي الجامعة خلال الأسبوع القادم، موضحة بأنه سوف يتم فتح تسجيل المقررات للفصل الدراسي الثاني للطلاب في نهاية الأسبوع الأول من إجازة نصف العام.