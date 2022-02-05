قتله بطعنة نافذة فى الدقهلية "قاله هدبحك وبعد كده أقعد معاك".. فيديو

الدقهلية شريف الديب

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع أسرة سائق قتل غدرا بطعنه نافذة من سلاح أبيض مطواة على يد جاره بمركز الجمالية، شمال محافظة الدقهلية، بسبب خلافات الجيرة.

وقالت نجلة المجنى عليه لـ"اليوم السابع": المتهم وزوجته كانا دائمى الشجار معنا، لأن منزلهما أمام منزل والدى مباشرة، وحدث خلاف بين والدتى وزوجة الجانى، وبدأت زوجته تطلب منه الانتقام، وبالفعل لم نكن نستطيع النزول من المنزل والتوجه إلى المدرسة، وكانا يقفان أسفل المنزل حاملين أسلحة بيضاء، ساطور ومواسير لبث الرعب، فى نفوسنا ويوم الحادث هدد الجانى والدى وقال له: (هقتلك وبعد كده هقعد معاك)، وكان يجلس فى مكان عمله، وكان الجانى يتربص له، ثم انتظره وهجما عليه، المتهم وآخر كان معه، ووجه الجانى طعنه نافذة لوالدى فى القلب.

وقال السعيد البغدادى شقيق المجنى عليه، إن هناك خلافات بين زوجة شقيقه المجنى عليه، وزوجة المتهم، وسبق وتراضوا مع بعضهما البعض، ولكن زوجة المتهم حرضته على ضرب شقيقه، فقام باستغلال جلوسه بالموقف وضربه من الظهر بطعنة نافذة تسببت فى قتله وفر هاربا.

وطالب شقيق المجنى عليه بالقصاص العادل من المتهمين والقصاص لشقيقه، مؤكدا أنه ترك 3 بنات أصبحن يتامى وليس لهن عائل.

يذكر أنه لقى سائق بناحية مركز الجمالية شمال محافظة الدقهلية مصرعه على يد أحد الأشخاص بعد طعنه بسكين أثناء تواجده داخل موقف الجمالية المنصورة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز الجمالية من مستشفى الجمالية بوصول سائق مصاب بطعن نافذ فى القلب ولفظ أنفاسه عقب وصوله المستشفى مباشرة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع ا، م 50 سنة سائق، نتيجة الاعتداء بسلاح أبيض سكين من قبل أحد الأشخاص بسبب خلافات قديمة بينهما، وأشار شهود العيان بأن المجنى عليه كان متواجدا داخل الموقف، وأثناء مرور الجانى من أمامه قام بالتوقف وعاد وطعنه على الفور دون أى مقدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان لبيان أسباب الوفاة وضبط الجانى.