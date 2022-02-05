تقتل زوجها بمساعدة أصدقائها فى المنصورة "خدرته و طلعوا خلصوا عليه".. فيديو

الدقهلية - شريف الديب

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا، رصد خلاله قصة مقتل مواطن على يد زوجته بمساعدة 2 من أصدقاؤها بعد تخديره فى المنصورة، حيث قال أحد أشقائه إن أخيه بعد وفاة زوجته ظل يبحث عن زوجة لتربية أبنائه التى تركتهم الأم المتوفية، وقال إنه عثر على عروسة فى ميت خميس عبر شقيقته وجيرانها.

وأضاف شقيق المتوفي لـ"اليوم السابع"، أن أخاه رفض الزواج قبل مرور سنة على الأقل على زوجته المتوفية، وفوجئنا بأنه قرأ الفاتحة وقدم لها الشبكة وكتب كتابه عليها.

وأكد شقيق المتوفى، أنه بعد فترة اتضح أنها كانت تستنزف أمواله، وتركت المنزل وذهب لجلبها للمنزل وطلبت وقتها الطلاق، وتحدث مع شقيقته التى زوجتها منه وكانت سبب معرفته بها، وقالت لشقيقته أنها تريد الطلاق وطلبوا منها الذهب وكافة متعلقاتها .

وأوضح شقيق القتيل، لـ"اليوم السابع"، أن شقيقه جلس معهم يوم وفى اليوم الثانى توجه لجلبها من المنزل بعد إتصال منها، وقام بعمل فسحة لها لكى تعود إليه بسعادة، وفى اليوم الثانى علمنا بأن شقيقي عثر عليه مقتول، ولا يعلم أحد أي شيئ مما حدث وتسبب فى مقتله، قائلاً:- "هرعت لمنزل شقيقي على الفور وعرفت ان القتيل شقيقي، وتفاصيل الجريمة أنه فى ثانى يوم عودتها لمنزل أخويا، وبنت اخويا كانت واخدة مخدر وعرفنا ان الموضوع كله فيه مخدر، وعلمنا أنها قتلت اخويا واستعانت بزوجة اخوها لإخفاء الجثة تماماً، وتوجهت للقسم للإبلاغ عن الواقعة بالكامل وحضرت الشرطة للشقة".

وكانت قد أنهت ربة منزل في الدقهلية، حياة زوجها بالاتفاق مع عشيقها وصديقه، ووجهوا له عدد طعنات نافذة، بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل لخروجها المتكرر بدون إذنه وشكه فى سلوكها، حيث تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة، بالعثور على جثة رجل فى العقد الرابع من عمره مقتولا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة، نتيجة عدة طعنات نافذة بالجسم، واتهام أسرته لزوجته واثنين آخرين بقتله وفروا هاربين.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة "ص م 41 سنة" ميكانيكى، غارقة فى الدماء، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته، وبسؤال أسرته اتهموا زوجته الثانية، 29 سنة، واثنين آخرين بالاشتراك فى قتله، لزيادة الخلافات ونشوب واستمرار المشاجرات بينهما وتهديده لها بالانفصال والطلاق وطردها من الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وبمواجهتها اعترفت بأنها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر بدون أذنه وشكه فى سلوكها، وأرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.