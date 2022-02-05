غدا.. بدء المرحلة الثانية لإزالة التعديات على الأراضى ضمن الموجة الـ19 بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شدد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى لبدء تنفيذ المرحلة الثانية بالموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية ، والتى من المقرر أن تبدأ غدا الأحد الموافق 6 فبراير الحالى وتستمر حتى 26 فبراير 2022 ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .

وأشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الأولى من الموجة بلغ 234 حالة تعدى بمساحة إجمالية 12182 م2 وبما يعادل 2 فدان و21 قيراط و17سهم ، حيث تم تنفيذ إزالة لـ 186 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 7699 م2 ، و 48 حالة تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة 4483 م2 بما يعادل فدان وقيراط و 17سهم .

ووجه محافظ المنوفية كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة بضرورة استمرار التنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخري ، مؤكداً علي ضرورة اليقظة التامة والتعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى بالموجة 19 في الفترة من 19 وحتى 30 يناير الماضي ، وستبدأ غدا المرحلة الثانية من 6 وحتى 26 فبراير 2022 ، على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6 وحتى 26 مارس 2022.