طقس بورسعيد الآن.. شمس مشرقة وسماء صافية وانخفاض بالحرارة.. صور

بورسعيد ــ محمد فرج

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد شروق الشمس وسط سماء صافية بلا غيوم وانخفاض شديد فى درجات الحرارة تزامناً مع سوء الأحوال الجوية.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم السبت سيولة مرورية بالشوارع والميادين وسط سماء مشرقة وصافية بلا غيوم وانتظام مرفق المعديات على مدار ال 24 ساعة.

ومن جانبها، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا نسبيا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.