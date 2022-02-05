طقس الخليج.. غائم جزئيا على الإمارات والبحرين وموجة باردة تضرب السعودية

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.
الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مساءً تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 55 كم/س.
والموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط ويضطرب إلى شديد الاضطراب مساءً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53 والمد الثاني عند الساعة 05:03 والجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.
وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط يضطرب ليلاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:45والمد الثاني عند الساعة 00:57 والجزر الاول عند الساعة 18:31والجزر الثاني عند الساعة 07:38.
الكويت
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم السبت في مملكة البحرين سيكون بإذن الله غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة لتساقط أمطار في البداية ومع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ولكنه بارد نسبياً هذه الليلة.
الرياح غربية من 10 إلى 15 عقدة في البداية وتزداد سرعتها من 17 إلى 22 عقدة احياناً.
كما حذرت الارصاد من رياح شديدة السرعة.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 7 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.
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