صور.. وصول أخر ضحايا واقعة مذبحة الزمالك إلى مشرحة زينهم

كتب - أحمد عبد الهادى

وصل منذ قليل جثمان، الناجية الوحيدة من مذبحة الزمالك، بعد مفارقتها الحياة، متأثرة بإصابات من إطلاق النيران، ووصل جثمانها إلى مشرحة زينهم تمهيدا للكشف عليه، ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص.

وتجري جهات التحقيق ورجال المباحث بقسم شرطة قصر النيل، تحرياتها حول واقعة قيام شاب بقتل زوجته وشقيقته وزوجها وإطلاق الرصاص علي نفسه وإصابة حماته بشارع طه حسين بمنطقة الزمالك، لاستكمال التحقيقات، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من دماء الضحايا إلى المعمل الجنائى لفحصها وإعداد تقرير مفصل عنها لاستكمال التحقيقات، وبتعين حراسة مشددة على الشقة.

سلاح الجريمة:-

النيابة أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم فى تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لوالدة زوجة منفذ الجريمة لسؤالها حول الواقعة.

بداية الواقعة:-

البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالى الذين انتابتهم حالة من الزعر جرأء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها ، وإصابة والدة الزوجة.

أسماء الضحايا:-

و الضحايا هم "الزوج 22 سنه، شمس. ش. ع 22 سنة، الزوجة المجني عليها " نور الله " _٢٠ سنة "،شقيقة المتهم المجني عليها" شيرين " البالغة من العمر" ٤٢ سنة"، زوج شقيقه المتهم المجني عليه" خالد " بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم، وقال أحدٍ شهود العيان بالمنطقة، ان الزوج صغير السن وعمره لا يتعدي ال ٢٢ عاما.

الزوج قتل نفسه:-

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته "م.م"، البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت فى الحال.

شهود عيان:-

حسب رواية شهود العيان في تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة الزمالك امس الجمعة، أكدوا ان الزوج البالغ من العمر 22 عاماً، من محافظة الدقهلية من المنصورة تحديداً، وزوجته ووالدة زوجته وشقيقته، وزوج شقيقته صاحب الشقه- حسب رواية الشهود، الذين أكدوا إن علاقة الزوج بزوجته هو كتب كتابهم فقط ولم يقام حفل الزفاف حتي الآن، موضحين آن العروسين كانو في مرحلة أعداد مسكن الزوجية.