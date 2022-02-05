صحفية مغربية: مستشفى شبه ميدانى بموقع انتشال الطفل ريان

كتب أيمن رمضان

قالت مريم الفساحى، صحفية مغربية من موقع إنقاذ الطفل ريان، إن العد التنازلى لعملية إنقاذ الطفل بدأ، وتتعالى الهتافات الآن بالدعوة له بمحيط موقع الحادث أثناء عمل فريق الإنقاذ، لافتة إلى وجود مستشفى شبه ميدانى بموقع الحادث الآن تمهيداً لعمل الإسعافات الأولية له فور خروجه، وتابعت: "الناس بتدعو لريان وسط شعور من الأمل الكبير بأن يكون بخير".

وأضافت "مريم فساحى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمه الإعلامية أنجى القاضي، عبر قناة "DMC"، أن كافة الجهود المغربية تضافرت من أجل إنقاذ الطفل ريان وهى تسير بشكل جيد وناجح دون الحاجة إلى أية مساعدة من الخارج، لافتة إلى وجود أطباء متخصصون بموقع الحادث من أجل إجراء الإنعاش الأولى للطفل ريان فور خروجه.

وأكدت الصحفية المغربية، بوجود انتشار أمنى مكثف بموقع الحادث وهو ما يشير بقرب خروج الطفل ريان من البئر العميق الذى سقط فيه يوم الثلاثاء الماضي.

وعرضت قناة "دى أم سى"، فيديو مباشر من موقع الحادث تبرز عملية إنقاذ الضخمة التي تجريها القوات المغربية، وسط هتاف الأهالى بدعاء "لبيك اللهم لبيك..لبيك لا شريك لك لبيك".

من جانبه قال محمد الربوان، ناشط في المجتمع المدنى بالمغرب، خلال اتصال هاتفى آخر ،إن الدرك الملكى ووالدى الطفل ريان متوجدان الآن بجوار سيارة إسعاف تقف بموقع الحادث الآن، بالإضافة إلى وجود انتشار أمنى مكثف ما يشير إلى قرب خروج الطفل.