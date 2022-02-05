طقس الإسماعيلية الآن.. انخفاض درجات الحرارة وغياب الشبورة وسيولة مرورية "لايف"

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم السبت، والتى تشهد انخفاض درجة الحرارة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 10 والعظمى إلى 17 درجة.





وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية علي كل الطرق المؤدية من وإلي المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعًا نسبيًا فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد غدًا أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 7 درجات والصغرى -3، وبورسعيد الصغرى 11 العظمى 18، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 18، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 17، والسويس الصغرى 10 والعظمى 17، والعريش الصغرى 11 والعظمى 17 درجة.



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