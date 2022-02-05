سيرفيس الجيزة يشن حملات لضبط تعريفة الركوب ومنع استغلال الركاب

كتب ـ سيد الخلفاوى

شن جهاز السيرفيس بالجيزة، برئاسة محمود حسين، حملات مكبرة على خطوط النقل والسيرفيس بالمحافظة، وكذلك المواقف لضبط تعريفة الركوب ومنع السائقين من استغلال الركاب أو تقطيع خط السير، وخاصة بعد تحريك سعر البنزين، وتثبيت سعر السولار اعتباراً من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة.

وفى السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على انتظام سير العمل داخل جميع مواقف سيارات السرفيس في نطاق المحافظة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، جاء ذلك على خلفية قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، والتي نشرت في الوقائع المصرية وتضمنت تعديل أسعار البنزين وزيادتها 25 قرشا للتر الواحد.

ووجه محافظ الجيزة كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة .