سقوط أكثر من 2000 عنصر شديد الخطورة في حملات أمنية خلال شهر.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

يرصد فيديو جهود الشرطة خلال شهر، حيث أثمرت الجهود فى مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها (240متهما)، وبحوزتهم (140 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 184قطعة سلاح أبيض)، وضبط (141) قضية مواد مخدرة، كما تم تنفيذ (20843) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (1589) قضية متنوعة، وضبط عدد (5) تشكيلات عصابية، ضمت عدد (20) متهما، ارتكبوا عدد (9) حوادث، وفحص (9030) عنصرا إجراميا.

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن:- مصرع (2) من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وضبط (2266) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الإسكندرية – كفر الشيخ - القليوبية – الشرقية – السويس- المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – جنوب سيناء – قنا –البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – مطروح - البحيرة – أسوان –الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (1237) قطعة سلاح نارى أبرزها (148بندقية آلية – 183بندقية خرطوش– 43 مسدس – 862 فرد محلى – بندقية رصاص) ، وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح - سرقة - مخدرات - قتل".

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (4092) قطعة سلاح نارى .. بحوزة (3421) متهم .. أبرزهم الآتى ( 328 بندقية آلية – 584 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 212مسدس – 2968 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438خزينة) ، وكذا ضبط (6122 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (4) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (بندقية آلية - 10مسدس- 10 فرد محلى – 35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت

3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع، وضبط (43) تشكيل عصابى ، ضموا (131) متهم ، إرتكبوا (292) حادث، وضبط (557) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (10 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"–4 مسدس – 153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض.