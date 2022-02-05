سباق مبهر للجمال بالعلمين باستخدام الريموت كنترول.. لايف

العلمين - محمد حسين

نقل تليفزيون اليوم السابع فى بث مباشر من ميدان سباقات الهجن بالعلمين، انطلاق ثانى أيام فعاليات سباقات الهجن والتى تميزت بالإبهار للهجن وهى تتسابق بالراكب الآلى والذى استخدام فى التحكم بحركتها.





قال عبدالله الجعيل الخبير فى رياضة الهجن، إن الراكب الآلى أصبح يستخدم فى كل ميادين سباقات الهجن.

أضاف أن الراكب الآلى عبارة عن جهاز يحل محل الراكب البشرى، ويتم تركيبه على ظهر الجمل ليحثه على الجرى بعصا آلية يتم تشغيلها بالريموت كنترول عن بعد بواسطة صاحب كل جمل.

واختتمت اليوم السبت فعاليات سباق الهجن بالعلمين، وتنافست فيها 800 من الهجن من كل المحافظات على أول مراكز 30 شوطا.

وكانت الفعاليات انطلقت أمس على فترتين صباحية ومسائية، بواقع 10 أشواط بكل فترة، واختتمت اليوم بـ10 أشواط.

وقال عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصري، إن السباق ينظمه الاتحاد المصري للهجن بدعم ورعاية من اتحاد الهجن الإماراتي، وبدأت فعالياته الجمعة وتتواصل حتى اليوم السبت بعد 30 شوطا ومشاركة هجن من كل المحافظات.

وأضاف، أنه للمرة الثالثة تنظم بطولة سباقات هجن على أرض مضمار العلمين، وسط حضور كثيف من أندية الهجن من كل المحافظات والهجانة، لافتا إلى أن الهجن التي تتسابق للحصول على المركز الأول من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وسوهاج ومطروح والمنيا والأقصر والإسماعيلية والشرقية والسويس.

وأشار إلى أن أصحاب الهجن قطعوا بها مسافات من أجل المشاركة وتحقيق الفوز، مؤكدًا أن التسابق يتم باستخدام الراكب الآلى لقيادة كل جمل مشارك.

وأوضح أن مهرجان سباق الهجن، جاء استكمالا لفعالية احتفال بالإبل، بدأت بمسابقة المحالب وهي مسابقة تنظم لأول مرة، وتم خلالها اختيار 32 ناقة تنافست للحصول علًى المركز الأول لمدة يومين.