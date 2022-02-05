زوجة العم وراء قتل الطفلة ساندى والتخلص من جثتها أمام المنزل فى الصف

كتب ـ بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من الكشف عن هوية قاتل الطفلة ساندي والتخلص من جثتها داخل جوال أمام منزلها بإحدى قرى الصف، حيث تبين أن زوجة عمها وراء ارتكاب الجريمة، وأنها قتلتها خنقا انتقاما من والدة الطفلة بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم ضبطها واعترفت بقتلها، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اختفاء طفلة تدعى ساندي تبلغ من العمر 5 سنوات، والعثور على جثتها بعد مرور عدة ساعات داخل جوال أمام المنزل فجرا، وفحص رجال المباحث عددا من الأشخاص من جيران أسرة الضحية، والمترددين على منزل القتيلة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال أفراد أسرتها لكشف أخر المشاهدات للطفلة، وتبين عدم إصابات ظاهرية بها.

و رصدت كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلقاء أحد الأشخاص الجوال الذي يحتوي على جثة الطفلة، من أعلى منزل مجاور لمسكن الضحية.

وقالت جدة الطفلة لـ"اليوم السابع"، إنهم فوجئوا فجرا بالعثور على جوال ملقى أمام المنزل، وكانت الصدمة بالعثور داخله على جثة الطفلة، وذكرت أنها لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، فأبلغوا مركز الشرطة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، وأكدوا أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت وعقب اكتشاف تغيبها، بحثوا عنها دون جدوى، حتى فوجئوا بالعثور على الجثة فجرا ملقاة أمام المنزل.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة عم الطفلة استدرجتها وخنقتها ووضعت جثتها داخل جوال، ثم ألقته من أعلى السطح أمام المنزل، بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفلة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.